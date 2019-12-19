Западно-Сибирская железная дорога рассчитывает в декабре 2020 года запустить в эксплуатацию два первых в Сибири электропоезда «Ласточка».

«Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов «Ласточка» будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — рассказал журналистам начальник ЗСЖД Александр Грицай.

Ранее «Континент Сибирь» писал о планах РЖД на запуск в Сибири электропоезда «Ласточка». В сентябре 2019 года поезд совершил презентационный тур по регионам СФО, побывав в Новосибирске, Омске, Томске и Барнауле. По словам начальника ЗСЖД, проведенные тестовые поездки подтвердили готовность инфраструктуры магистрали к курсированию электропоездов.

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