Власти Новосибирска будут подавать документы на присуждение городу звания «Города трудовой доблести и славы». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

14 декабря президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение госдумы был внесен законопроект об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм.

«Я думаю, что Новосибирск заслуживает это звание, которое, вероятно, начнет действовать со следующего года. Там есть процедура, в соответствии с ней мы будем подавать документы, сделаем все для того, чтобы это решение состоялось», — сказал Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска также напомнил, что город имеет в своем распоряжении документ, подписанный советским космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Губаревым, в соответствии с которым столица Сибири уже имеет это признанное общественностью звание.

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