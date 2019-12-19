По итогам уходящего года компания МТС отчиталась о четырехкратном росте спроса на облачные сервисы в бизнес-сегменте Алтайского края. С начала 2019 года оператор увеличил выручку от облачных услуг и решений в три раза по сравнению с прошлым годом. Объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе за этот период вырос в четыре раза.

По данным провайдера #CloudМТS в Алтайском крае, в уходящем году предприятия переносили в облака не только внутренние приложения — базы данных, CRM и системы внутреннего учета — так и внешние ресурсы, технологические данные интернет-ресурсов и так далее.

«Предприниматели Алтайского края уже оценили «облачные» сервисы как наиболее перспективный путь повышения эффективности предприятий за счет оптимизации затрат на ИТ. С начала года среди компаний-пользователей наших сервисов в крае мы фиксируем устойчивый спрос на услуги #CloudMTS. Именно с этим связан такой высокий рост «облачной» выручки», ­— отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Помимо сервиса на базе технологий Acronis, провайдер имеет в своем портфеле услуги резервного копирования с использованием решений Veeam. В облачное направление бизнеса также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-ГРАД» и ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud.

Всего по данным регионального филиала, порядка 45% «облачного» клиентского портфеля приходится на онлайн- и оффлайн-ритейлеров. Примерно 19% занимает финансовая сфера, около 20% — сфера услуг.

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