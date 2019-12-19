Образовательные центры по подготовке кадров для АПК появятся в городе Уяр и поселке Шушенское Красноярского края. Объекты сдадут к 2022 году.

По словам министра образования края Светланы Маковской, строительство центров начнется в следующем году. На базе Уярского сельскохозяйственного техникума планируется открыть центр цифрового земледелия, на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа — центр элитного семеноводства. В обучении студентов будут применяться самые современные технологии и техника, внедряемые сейчас в АПК.

Из бюджета региона на создание центров в 2020 году выделят 156 млн рублей, сообщает пресс-служба края. Деньги пойдут на приобретение модульных зданий, строительство общежития и учебного корпуса, разработку проектно-сметной документации, а также покупку семеноводческой техники, семян, удобрений и гербицидов. Общий объем средств на строительство объектов составит более 1 млрд рублей.

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