Сервис исследования «Яндекс» определил рейтинг основных тем, которые интересовали новосибирцев в 2019 году.

На первом месте оказался вопрос «мусорной реформы». Жителей интересовали конфликты между участниками рынка, уборка мусора и тарифы на вывоз ТКО.

На втором – выборы главы города. Третью строчку занял новый футбольный клуб «Новосибирск», пришедший на место ФК «Сибирь».

На четвертом месте — убийство Натальи Устиновой. Девушка отправилась покупать новую машину и пропала. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.

На последней строчке в пятерке – выход на новосибирский рынок такси компании «Ситимобил». Организация была основана в 2007 году, в 2013 запустило свое мобильное приложение, в 2015 вошла в ТОП-5 сервисов заказа такси в Москве.

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