Аэропорт Толмачёво обслужил 6,5 миллионного пассажира с начала года. Им стал трансферный пассажир аэропорта— жительница города Благовещенск Елена Кайль.

Женщина совершала полет вместе со своей семьей S7 Airlines из Благовещенска в Новосибирск и далее стыковочным рейсом в Нижневартовск. С приветственными словами к юбилейному пассажиру и всем гостям праздничного мероприятия обратились генеральный представитель S7 Airlines в странах Средней Азии и аэропорту Толмачёво Евгений Чернышёв и начальник службы авиационной коммерческой деятельности аэропорта Толмачёво Игорь Леонтьев.

Аэропорт Толмачёво и S7 Airlines поздравили юбилейного пассажира, подарив планшет, сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры. Кроме того, Елена и её семья получили памятные подарки от компаний-партнёров — сети кофеен «Чашка Кофе», компании «Арт Сувенир», сети отелей DoubleTreebyHiltonNovosibirsk, а также отеля на территории аэропорта Толмачёво «6-12-24», в котором Елена с семьёй разместились на время ожидания рейса в Нижневартовск.

«Тот факт, что рекордным юбилейным стал трансферный пассажир, является подтверждением стратегии развития аэропорта Толмачёво в качестве авиационного хаба, — отмечает генеральный директор АО «Аэропорт Томлачево» Евгений Янкилевич. — Сегодня новосибирский аэропорт по трансферному пассажиропотоку занимает второе место в стране после московского авиаузла и демонстрирует хорошие темпы прироста по данному показателю».

По итогам 2019 года трансферный пассажиропоток аэропорта увеличится на 500 тыс. человек до 1,8 млн пассажиров, а его доля в общем пассажиропотоке превысит 27%. С 2014 года количество практически используемых пассажирами комбинаций трансферных стыковок через Толмачево увеличилось практически в 6 раз и достигает 2300.

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