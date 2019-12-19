В 2020 году мэрия Новосибирска планирует провести реструктуризацию долгов за землю строительных организаций объемом в 4 млрд рублей.

«Думаю, что с началом следующего года мы этот вопрос поднимем, он актуален. Мы вернемся к нему, к реструктуризации этих цифр, чтобы разделить — где можно вернуть средства и где совершенно понятно, что деньги не возвращаются. После проведения этой работы цифры изменятся в сторону уменьшения», — сказал журналистам на пресс-конференции глава города Анатолий Локоть.

На данный момент, по словам мэра, долг строительных организаций составляет 4 млрд рублей. Для решения вопроса с должниками в администрации сформирована специальная комиссия во главе с вице-мэром Борисом Буреевым. Работа ведется совместно с прокуратурой региона.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.