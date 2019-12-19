Из Новосибирска ушла кофейная сеть Sokol Сoffee. Ее отличительной особенностью было то, что в ее заведениях на бумажных стаканах рисовали портреты посетителей.

Напомним, что первая франчайзинговая кофейня Sokol Coffee в Новосибирске была запущена в июне 2019 года на проспекте Маркса. По словам участников рынка, у сети также были заведения в ТРЦ «Аура» и на улице Богдана Хмельницкого.

В настоящее время, по данным 2ГИС, у Sokol Coffee больше нет кофеен в регионе. Получить комментарии сети не удалось.

Стоит отметить, что 19 декабря стало известно о том, что из Новосибирска ушла австрийская сеть COFFESHOP COMPANY. Она закрыла свои кофейни в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Галерея».

В то же время в Новосибирске в 2019 году значительно расширила число точек местная сеть PRIMETIME COFFEE, которая объявляла о запуске 10-15 новых точек за 2019 год. Также в 2019 году в Новосибирск вышла омская сеть Skuratov Coffee, открыв 3 кофейни. В дальнейших планах компании — довести число точек до 10.

О своих амбициозных планах ранее объявлял франчайзинговый партнер ижевской сети Like Coffee, рассчитывая довести общее количество точек до 10. Однако ранее попытки предыдущих франчайзи сети не увенчались успехом, и заведения закрывались.

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