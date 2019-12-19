Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил министром финансов региона Наталию Бояринову.
«Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Ваш профессионализм и преданность делу высоко оценивают коллеги. Я с ними солидарен. От вашей слаженной работы зависит, чтобы механизм финансового обеспечения находился в движении», – сообщил Игорь Кобзев.
Наталия Бояринова окончила в 1992 году Братский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в строительстве» , в 2003 году — Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». С августа 2011 года занимала пост заместителя министра финансов Иркутской области. 18 октября 2012 года была назначена на должность министра финансов Иркутской области.