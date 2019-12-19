АО «УК «Кузбассразрезуголь» стало победителем в специальной номинации Рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности-2019.

УК «Кузбассразрезуголь» впервые приняла участие в этом авторитетном исследовании и признана лучшим стартом года. Презентация и подведение итогов ежегодного рейтинга прошли в Представительстве ООН в России (г. Москва). Расчет провел Аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной Всемирным фондом дикой природы WWF России в рамках реализуемого при поддержке Европейского Союза проекта WWF «Люди – природе». В 2019 году в рейтинге приняло участие 41 предприятие, из них 8 – впервые.

Основные цели исследования – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами. Рейтинг позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности предприятий и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, включая биоразнообразие, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом.

««Кузбассразрезуголь» следует принципу информационной открытости своей деятельности, поэтому публикует на своем официальном сайте полную информацию о реализации экологической стратегии. Это одно из важнейших направлений, без которого трудно представить себе современную компанию, позиционирующую свою ответственность в области «зеленых» стандартов», — подчеркивает заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Признание экологической ориентированности Компании такими авторитетными организациями мирового уровня, как ООН и WWF – это высокая оценка вклада всего коллектива «Кузбассразрезугля» в дело охраны хрупкой природы всего мира».

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