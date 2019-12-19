Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после нескольких жалоб от транспортных компаний признала законными торги на перевозку ТКО в Новосибирской области.

В течение ближайших дней региональный оператор «Экология-Новосибирск» подпишет соглашения с новыми транспортными компаниями-подрядчиками на 2020 год.

«Контрактная программа (на 2020 год с перевозчиками) стартовала по факту у нас с сегодняшнего дня, потому что вчера в 19 часов по местному времени было принято ФАС решение по последнему конкурсу. В течение пяти дней региональный оператор заключит с компаниями соглашения», — сказал в ходе пресс-конференции гендиректор группы «ВИС» Кирилл Гапеев.

Напомним, что с 1 января 2019 года все функции по утилизации мусора в Новосибирской области были переданы единому региональному оператору — ООО «Экология-Новосибирск». С этого момента все компании и организации области были обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с единым оператором. Впоследствии новосибирские перевозчики мусора заявили об уходе с рынка из-за разногласий с компанией-регоператором.

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