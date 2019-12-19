В начале декабря бизнес-делегация Новосибирской области под руководством и.о. министра экономического развития региона Льва Решетникова вернулась из Саудовской Аравии. Новосибирские бизнесмены презентовали в столице королевства — Эр-Рияде — разработки в таких сферах, как сельское хозяйство, приборостроение, IT-технологии и фармацевтика.

Напомним, что Саудовская Аравия долгое время была ограничена для посещения, исключение составляли лишь правоверные мусульмане и крупные государственные деятели. Свободные визиты российского бизнес-сообщества в эту страну стали возможны совсем недавно — после поездки в Эр-Рияд в октябре 2019 года президента Владимира Путина. Глава государства побывал там впервые за последние 12 лет. Политологи утверждают, что нынешним политическим и экономическим сближением с Саудовской Аравией Россия обязана принцу — наследнику Мухаммеду Бен Сальман Аль Сауду.

«Отношения между нашими странами очень теплые. Сотрудничество развивается по различным направлениям — в области торговли, нефтяном секторе, в области безопасности в регионе, в частности, в борьбе против ИГИЛ в Сирии», — рассказывал в одном из недавних интервью Первому каналу принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

В октябре во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, президент России и король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд подписали пакет из более чем 20 соглашений на сумму около $2 млрд. Они касались железной дороги, космоса и энергетики.

Прошло два месяца и теперь уже представители новосибирского предпринимательского сообщества обсудили с бизнесменами из Саудовской Аравии возможности двустороннего сотрудничества. Как сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области, в бизнес-миссии приняли участие «Вектор-БиАльгам», «Бротех», «Айвойс Технолоджи», предприятия «НИПС» и «Тяжстанкогидропресс» и другие компании.

«Континент Сибирь» побеседовал с тремя членами новосибирской делегации и узнал, чем в итоге закончилась встреча сибиряков с саудитами.

По словам генерального директора ООО «АйтиЭнерго» Андрея Андрейченко, новосибирских бизнесменов тепло приняли в Саудовской Аравии. «Наша компания предлагала свои наработки, свой софт по учету электроэнергии, а именно автоматизированные системы диспетчеризации процессов на предприятии, связанные с потреблением электроэнергии. Честно говоря, я ожидал худшего, все — таки курс на потепление отношений с Россией взять совсем недавно, но встретил людей, которые на самом деле хорошо относятся к нашей стране. Они говорят на русском языке, и, оказывается, давно принимают наших туристов, проводят для них экскурсии. Конечно, Саудовская Аравия – своеобразная страна. Там до сих пор существует публичная казнь на площадях. Возможно, поэтому у них нет воровства. Страна религиозная, но это не доставляет никаких хлопот туристам – представителям другой веры».

Андрейченко отметил, что бизнес в Саудовской Аравии достаточно платежеспособен. По словам генерального директора ООО «АйтиЭнерго», саудиты активно интересовались российскими продуктами питания, в частности, бобовыми, кедровыми орехами. А также древесиной и наработками в электроэнергетике.

«Что касается итогов поездки, здесь я не хочу забегать вперед, ведь Саудовская Аравия — это такая страна, где бизнес во многом ориентируется на решение своих властей. Тем не менее предварительные договоренности есть. Контакты продолжаются, мы постоянно на связи с этими компаниями», — рассказал Андрейченко.

Он также добавил, что между Саудовской Аравией и Новосибирской областью возможен обмен студентами. Новосибирский медицинский университет, наравне с Московским и Санкт-петербургским, входит в число трех медицинских вузов России, чьи дипломы котируются в Саудовской Аравии. Здесь очень большой простор для выстраивания отношений, подытожил генеральный директор ООО «АйтиЭнерго».

Заместитель генерального директора АО «Вектор БиАльгам» Вячеслав Мироненко представлял в Эр-Рияде вакцину от гепатита А и пробиотическую продукцию для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта. По словам Мироненко, на территории Саудовской Аравии часто возникают вспышки гепатита А, поэтому продукция новосибирской компании будет для них актуальна.

«До контрактов, конечно, пока далеко, потому что у данного региона есть своя специфика — в Саудовской Аравии ничего не делается быстро. Поездка носила скорее ознакомительный характер. Но уже налажены определенные контакты и сейчас мы общаемся со своими возможными партнерами, ищем точки соприкосновения. Надеюсь, что через некоторое время все-таки выйдем на подписание контракта», — рассказал изданию заместитель генерального директора АО «Вектор БиАльгам».

В поездке в Саудовскую Аравию в составе делегации от Новосибирской области принял участие и технический директор компании ООО «АВЭК» Александр Клавсуц. «Честно говоря, каких-то ярких впечатлений после этой поездки у меня не осталось, сплошные презентации и встречи. Мы представляли один из своих продуктов в области энергоэффективности и энергосбережения – нормализаторы переменного напряжения. Этот продукт весьма нетривиален и для ознакомления с уникальной технологией и понимания нужно время. В ходе устных переговоров удалось достичь договорённости с бизнесменами из Саудовской Аравии о начале поставок нашего оборудования в 2020 году. Подписанных контрактов пока нет, так как подготовка подобного рода сделок требует работы и времени». По словам бизнесмена, впечатление на него произвело знакомство с Фондом поддержки бизнеса Саудовской Аравии.

«Там нет такого разделения – малый, средний, крупный. Просто Фонд поддержки бизнеса. Поразила существенная разница между предложениями для развития бизнеса в этом государстве в сравнении с нашими условиями. Там более глобальный подход. Если у нас речь идет о миллионах рублей, то там – о миллиардах долларов. Рынок, безусловно, перспективный и я уверен в успешном его освоении», — рассказал Александр Клавсуц.

Делегация Новосибирской области работала в столице Саудовской Аравии три дня. В рамках бизнес-миссии состоялись встречи с представителями Российско-Арабского Делового Совета, Управления малого и среднего предпринимательства, Управления по продовольствию и лекарственным средствам, Ассоциации менеджмента, Союза арабских фармацевтов, Университета науки и техники им. короля Абдуллана и торгово-промышленной палаты Королевства Саудовская Аравия. Итогом поездки стал ряд предварительных договоренностей, которые сегодня активно прорабатываются.

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