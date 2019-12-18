На имущество новосибирского «Сибсельмаша» не нашлось претендентов

Торги за имущественный комплекс крупнейшего в регионе машиностроительного предприятия «Сибсельмаш» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Сообщение о результатах торгов опубликовано на Региональной торговой площадке арбитражным управляющим Сергеем Галандиным. В протоколе определения участников торгов уточняется, что на аукцион не было подано ни одной заявки. Напомним, торги за имущественный комплекс банкротящегося новосибирского завода «Сибсельмаш» были объявлены в начале ноября текущего года. Движимое и недвижимое имущество планировалось продать одним лотом на закрытом конкурсе по стартовой цене 1,8 млрд рублей. Претендент на лот должен обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса должника, а также выполнять договоры «Сибсельмаша», связанные с выполнением работ по гособоронзаказу и обеспечением федеральных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ.

НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. На 1 марта 2015 года задолженность «Сибсельмаша» перед кредиторами составляла 1,6 млрд рублей.

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