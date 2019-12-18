Начало строительства автостанции для междугородных в Новосибирском аэропорту Толмачево запланировано на 2023 год.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, станцию начнут возводить на окончательном этапе реконструкции аэропортового комплекса.

«Перспектива строительства автостанции в аэропорту Толмачево — это 2023 год, окончание реконструкции аэропортового комплекса в полном объеме. (…) Сейчас обсуждается проект строительства (автостанции) на территории аэропортового комплекса, потому что аэропорт востребован для жителей соседних регионов. Это прежде всего Томская область, Кемеровская область (как юг, так и север), Барнаул», — сказал на открытии новосибирского автовокзала-Главный Вячеслав Невежин. Замминистра отметил, что Толмачево необходима полноценная автостанция с залом ожидания, сервисом для подготовки автобусов к рейсу и отдыха водителей.

Напомним, что проект реконструкции Толмачево планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, к проведению в Новосибирске МЧМ по хоккею в 2023 году. В рамках работ по реконструкции аэропорта планируются мероприятия по ремонту привокзальной площади и подъездных путей, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей, строительство нового терминального комплекса и комплексов взлетно-посадочных полос.

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