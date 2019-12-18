Региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» получит в распоряжение 15 мусоровозов «КамАЗ» от компании «Вис».

Об этом на пресс-конференции рассказала генеральный директор компании-регоператора Лариса Анисимова. Кроме того, в ближайшее время автопарк пополнится еще 30 машинами. Однако регоператор не планирует полностью взять на себя обязанности по перевозке мусора.

«Такая группировка будет достаточна, чтобы избежать неожиданных ситуаций»,— прокомментировал гендиректор АО «Вис» («Экология-Новосибирск» входит группу компаний «Вис») Кирилл Гапеев.

Напомним, что новосибирские перевозчики ТКО заявили об уходе с рынка из-за разногласий с региональным оператором «Экология-Новосибирск». Ожидается, что с 1 января 2020 года они прекратят свою деятельность в регионе.

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