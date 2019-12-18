В отношении главы муниципалитета в Новосибирской области, подозреваемого в превышении полномочий, возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки Татарской межрайонной прокуратуры Новосибирской области установлено, что в 2018 году между администрацией Северотатарского сельсовета и ООО «Парус Нск» был заключен муниципальный контракт на строительство газопровода высокого и низкого давления в селе Северотатарское. Документ был подписан в рамках исполнения подпрограммы «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, глава муниципалитета незаконно подписал акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию при отсутствии выполненных в полном объеме работ, а также произвел их оплату в размере более 42 млн рублей.

По итогам рассмотрения материалов проверки в отношении чиновника возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

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