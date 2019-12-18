Председатель новосибирского арбитража подала заявление о сложении полномочий

В ближайший понедельник, 23 декабря Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит обращение председателя арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой о прекращении ее полномочий.

В повестке заседания ВККС РФ значится заявлении о сложении Елены Козловой полномочий, как председателя суда, так и судьи. Как пояснила «Континенту Сибирь» консультант арбитражного суда Новосибирской области Лилия Зяблова, полномочия Елены Козловой, как председателя суда, закончились 13 декабря. Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя арбитража является заместитель председателя суда Ольга Дмитриева.

Елена Козлова была назначена председателем новосибирского арбитража по указу президента РФ в декабре 2013 года. Согласно действующему законодательству, срок действия полномочий председателей арбитражных судов субъектов федерации составляет 6 лет. Елена Козлова имеет первый квалификационный класс судьи, в 2004 году была награждена почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2008 году награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

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