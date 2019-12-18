С 2020 года на дороги Новосибирской области начнут наносить новую разметку с эффектом вибрации. Она появится на 42,8 км трасс.

С 2020 года на областных автодорогах будет применяться дорожная разметка с профильной поверхностью, сообщает пресс-служба правительства. Такая разметка при наезде на нее колеса машины даст эффект вибрационного (шумового) эффекта, что повысит безопасность дорожного движения.

Разметку нанесут на региональных и межмуниципальных автодорогах региона. «На потенциально опасных участках автодорог (участки возможного съезда автомобилей в кювет, участки на которых запрещен обгон транспортных средств) планируется нанесение осевых и краевых линий дорожной разметкой с профильной поверхностью», — говорится в релизе.

Вопросы обустройства автомобильных дорог и итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019 обсудили 17 декабря на заседании правительства области. Совещание провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области, заместитель председателя комиссии Владимир Знатков.

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