Бюджет Новосибирской области на 2020 год принят во втором чтении

На 48-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области были приняты изменения в региональные законы, которые затрагивают такие сферы экономики, как лесная, строительная и дорожная отрасли, медицина и образование, а также регулируют межбюджетные отношения.

На предпоследней в этом году сессии новосибирского Законодательного собрания практически все законопроекты (за исключением двух-трех) были приняты во втором (окончательном) чтении.

Самое большое число поправок — 199 — были внесены депутатами ко второму чтению в закон о бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Представляя законопроект, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов отметил, что все изменения можно разделить на два условных блока. В первый вошли предложения правительства Новосибирской области, во второй — лично депутатов и комитетов ЗС.

Правительство региона внесло 171 поправку, большая часть из них привела основной финансовый документ региона в соответствие федеральному законодательству и Бюджетному кодексу РФ. Кроме того, среди предложений правительства и губернатора — увеличение мероприятий (на 50 млн рублей) по обеспечению жильем детей-сирот, расходы в размере 695 млн рублей на подготовку территории для строительства моста через Обь и создание дорожной инфраструктуры для Ледового дворца спорта. Еще 2,5 млрд рублей на ЛДС предложено запланировать в бюджете на 2021 год. 350 млн рублей будет выделено в качестве субсидий для Новосибирска на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 50 млн рублей — на реконструкцию здания для театра Сергея Афанасьева. 73 млн рублей пойдут для обеспечения деятельности многофункционального центра в 2020 году, а в последующие два года по 68 млн. 25 млн рублей субсидий выделено Чистоозерному району на строительство хоккейного крытого модуля.

Среди предложений депутатов Законодательного собрания — увеличение на 310 млн рублей бюджетных ассигнований в 2021 году на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения, оказание финансовой поддержки областного Совета ветеранов в размере 5 млн, увеличение финансирования мероприятий по выполнению наказов избирателей — 304 млн рублей (по 4 млн в фонд каждого депутата), увеличение имущественного взноса в Фонд модернизации и развития ЖКХ — 200 млн (для обеспечения населения чистой питьевой водой). На замену окон в школах области предложено выделить 35 млн рублей, на благоустройство придомовых территорий в Новосибирске — 210 млн, на строительство универсального спортивного комплекса по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске — 65 млн, 50 млн рублей — на создание Затулинского дисперсного парка. И многое другое.

После того как бюджет региона был принят, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил всех депутатов, особенно членов бюджетного комитета, губернатора и правительство за плодотворную совместную работу над главным финансовым документом Новосибирской области. «В этом созыве это последний бюджет, над которым мы работали и который приняли, — отметил председатель регионального парламента. — Как всегда, депутаты в процессе подготовки проявили высокий профессионализм», — пояснил глава ЗС.

Так как депутаты не только утверждают бюджет, но и контролируют его исполнение, на сессии был принят годовой план работы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на 2020 год.

Как сообщил заместитель председателя ЗС НСО Владимир Карпов, КСП области проверит законность и эффективность использования средств областного бюджета, направленных на реализацию под программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», исполнение бюджетов высоко дотационных муниципальных образований Венгеровского и Кыштовского районов в 2019 году. Также проверят законность и эффективность использования средств областного бюджета, направленных на реализацию программы «Чистая вода», строительство и содержание дорожной инфраструктуры и других объектов.

В Новосибирской области упорядочивается работа пунктов приема и отгрузки древесины. Во втором чтении принят закон, который значительно увеличивает штрафы для «черных лесорубов». Как рассказал заместитель председателя аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин, за первичные нарушения организации пунктов приема древесины или нарушения порядка их работы на должностных лиц налагается штраф от 40 до 50 тысяч рублей, на организации — до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом в размере 50 тысяч и 700 тысяч соответственно. «Не секрет, что много леса продается у нас нелегально, а вырубки происходят незаконно. Например, покупается лицензия на вырубку одного «куба» леса, а вырубается 10 «кубов». Потом каким-то образом этот лес легализуется. Поэтому основная задача этого закона — не позволить легализовать незаконно вырубленный лес», — отметил депутат.

Сессия Законодательного собрания также своим решением сняла временные ограничения на действие единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения. Представляя законопроект, министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко напомнил, что закон был принят в прошлом году, чтобы повысить финансовую самостоятельность городских округов. С этой целью было принято решение перечислять 10% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в бюджеты муниципальных округов согласно установленному нормативу.

Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев сообщил, что из 2 млрд, поступивших в бюджет по упрощенной системе налогообложения, по «упрощенке» на 2022 год основная сумма — больше чем 1 млрд 900 млн рублей — деньги города Новосибирска. «При рассмотрении закона о бюджете на заседании правительства НСО мэр Новосибирска обращался к губернатору с просьбой отменить временное ограничение, потому что город также планирует свой трехлетний бюджет до 2022 года включительно. Им надо понимать, этот норматив у них останется или нет. Принято решение не ограничивать срок действия нормативов отчисления от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения». Законодатель уточнил, что в принимаемом трехлетнем бюджете указанное изменение уже учтено.

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