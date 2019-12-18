В 2020 году производитель фармпрепаратов ПФК «Обновление» планирует открыть в Новосибирске пятиэтажных цех по производству лекарственных препаратов.

В ходе пресс-конференции о планах работы ПФК «Обновление» на будущий год рассказали генеральный директор Владлен Калустов и замдиректора по маркетингу и рекламе Денис Лубов.

В Сузуне и Новосибирске в 2020 году фармацевтическая компания планирует открытие двух новых производственных площадок. В Сузуне будут заниматься выпуском мазей объемом до 40 млн упаковок в месяц, в Новосибирске – выпуском таблетированных лекарственных препаратов.

«Его запуск (цеха в Новосибирске) позволит нам увеличить производственные мощности более чем в 2 раза. С этими мощностями мы сможем обеспечивать весь сформированный спрос на продукцию. Всего на площадке будут выпускаться более 180 позиций. За счет запуска нового производства мы получим самый диверсифицированный портфель в России», — рассказал замдиректора по маркетингу и рекламе Денис Лубов.

Объем инвестиции в новосибирское производство составит около 1 млрд рублей. По словам Владлена Калустова, на данный момент ПФК «Обновление» является лидером российского фармрынка на сегменте продукции стоимостью до 100 рублей — около 10%. Задача компании на ближайшие два года — занять первые места в категории продукции по цене от 100 до 300 рублей.

Компания выпускает продукцию под брендом Renewal – таблетки, растворы, капли, порошки, гранулы и инъекции. Последние 5 лет среднегодовые темпы прироста производства предприятия составляют от 20 до 50%.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.