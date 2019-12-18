Депутаты новосибирского Заксобрания выступили против продажи жевательных смесей несовершеннолетним

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением защитить детей и подростков от распространителей жевательных никотиносодержащих смесей на законодательном уровне.

На сессии новосибирского Заксобрания депутаты единогласно приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о совершенствовании правового регулирования оборота жевательных никотиносодержащих смесей. В письме депутаты отмечают, что «после введения законодательных ограничений потребления табака производители стремятся заполнить образовавшуюся нишу, продвигая и распространяя альтернативные традиционным сигаретам некурительные изделия, которые позиционируются как менее опасные для здоровья. Широкое распространение получили некурительные никотиносодержащие смеси, не содержащие табак».

По мнению региональных парламентариев, большое разнообразие некурительной продукции создает определенные проблемы с идентификацией продукта. «Никотиносодержащая продукция к настоящему времени уже распространена среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, поскольку такие смеси в пакетиках, в виде леденцов и конфет легкодоступны для ребенка — их можно купить практически в любом торговом объекте, особенно на фоне активной пропаганды в сети Интернет», – отмечается в обращении.

Депутаты выразили «обеспокоенность сложившейся ситуацией в области охраны здоровья детей и подростков» и обратились к премьер-министру РФ с просьбой «рассмотреть вопрос о скорейшей разработке и принятии нормативных правовых актов, направленных на устранение пробелов правового регулирования в сфере оборота никотиносодержащей продукции, а также введении запрета продажи такой продукции лицам, не достигшим совершеннолетия».

«Эпидемия захлестнула всю страну», – уверен инициатор обращения к председателю правительства РФ депутат Олег Сметанин. По его словам, в Новосибирске есть первые жертвы никотиновых «жвачек». «Никотин из жевательных смесей сразу поступает в кровь, а дозы там бешеные. В одной жвачке, как в трёх пачках сигарет», – отметил парламентарий. По его мнению, «надо бить в набат, надо, чтобы и наркологи, и правоохранители, и врачи, и депутаты – все объединились». Коллеги-депутаты инициативу поддержали единогласно.

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