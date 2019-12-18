Компания «Фастар» 18 декабря провела торжественный запуск официального дилерского центра немецкой автомобильной марки Volkswagen. В церемонии открытия принял участие глава Volkswagen в России Томас Мильц.

Напомним, что основанная Константином Стефановым самарская компания «Фастар» является официальным дилером Mazda, Mitsubishi, Subaru, а также с недавнего времени Mercedes-Benz и Volkswagen в Новосибирске. В 2018 году она приобрела здание недостроенного дилерского центра на Большевистской и провела комплексную реконструкцию объекта его под бренды Mercedes-Benz и Volkswagen. Новый салон Volkswagen был создан в соответствии с действующими стандартами немецкой марки в формате Digital. Площадку отличает двухуровневый шоу-рум, сервисный центр с новым оборудованием, просторный паркинг.

«Сейчас предрождественское время, время загадывать мечты. 2 года назад я загадал мечту, и все получилось. Для нас большая честь представлять Volkswagen в Новосибирске», — отметил на церемонии открытия салона учредитель ГК «Фастар» Константин Стефанов.

По данным «Автостат.Инфо», в целом по России за 10 месяцев 2019 года Volkswagen занял 5-ое место по количеству регистраций, а в СФО — 4-ое. Однако непосредственно в Новосибирской области марка располагалась лишь на 7-ом месте: за 10 месяцев 2019 года в регионе было зарегистрировано 830 новых автомобилей Volkswagen. Для сравнения: в Красноярском крае эта цифра за этот период составила 1096 (4-ое место), а в Кемеровской области — 825 (7-ое место). Томас Мильц отметил, что у марки есть амбиции со временем занять 1-ое место в Новосибирской области.

Напомним, что до запуска «Фастара» у Volkswagen был единственный официальный дилер — московская ГК «Автомир», ее салон расположен на левом берегу Новосибирска на улице Петухова. До 2012 года интересы Volkswagen также представляла местная ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова, однако она утратила свой статус по этой марке и покинула рынок.

В настоящее время планов по расширению дилерской сети у Volkswagen в Сибири нет.

Напомним также, что ранее в ноябре 2019 года в Сибири также прошло торжественное открытие второго дилерского центра марки Skoda (входит в состав Volkswagen) в Омске группы компаний «Евразия Моторс», в котором принял участие глава чешского бренда в России Ян Прохазка.

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