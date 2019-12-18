Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель совета директоров ГК «Стрижи», руководитель регионального фонда содействия развитию территорий ветхого и аварийного жилья «ВАЖНО» ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ собирается выдвигаться по округу, который в региональном парламенте представляет КПРФ. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал, на поддержку каких сил рассчитывает на выборах и что нужно менять в Заельцовском районе Новосибирска.

Я не оппозиционер

— В Законодательном собрании Новосибирской области вы состоите во фракции ЛДПР. Вероятно, планируете снова идти на выборы?

— Планирую.

— Но не от ЛДПР? На какую силу будете опираться в будущей кампании?

— Рассчитываю в первую очередь на избирателей. Представлю программу: с чем и для чего иду на выборы. Кто захочет, тот поддержит. От кого буду выдвигаться, еще не выбрал. Веду переговоры с конструктивными силами, в том числе с ЛДПР.

— Со «Справедливой Россией», «Зелеными», с «Родиной»?

— Да, это достойные, с моей точки зрения, партии. Радикальные силы в расчет не беру, надеюсь на поддержку именно системных игроков.

— КПРФ, особенно в нашей области, — это системный игрок.

— Я собираюсь баллотироваться на округе № 22 в Заельцовском районе. Два последних созыва на этой территории побеждал депутат-коммунист. Здравый смысл подсказывает, что найти компромисс с КПРФ теоретически возможно, но сложно.

На самом деле не понимаю, что это за партия сейчас? Сам я родом из СССР. Ностальгия старшего поколения объяснима, человеку приятно вспомнить молодость. Слова о том, как хорошо жилось в те времена, вызывают улыбку, если слышу их от молодых людей. Машины времени, к сожалению, нет, чтобы показать, как они ошибаются. Для меня очевидно, что это был путь в никуда. Северная Корея, Куба — примеры современных коммунистических государств. Но где страна, в которой бы успешно сочетались коммунистическая идея и качество жизни людей?

Какая идеология у наших коммунистов? Они срослись с правящей партией, их представители становятся губернаторами. Мэр самого большого муниципалитета России — первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. При этом пытаются представить себя оппозиционерами, хотя сегодня и сами принимают непопулярные решения, например, поднимают тарифы на проезд. Посмотрим, как коммунисты в этой парадигме будут действовать. В Новосибирске сегодня и хорошее, и плохое происходит под эгидой коммунистической партии. У людей появляются вопросы. Придется отвечать. А раньше КПРФ достаточно было критиковать власть, это всегда проще.

— А вы хотите на выборах выступать как оппозиционер?

— Нет, я не оппозиционер, но меня не устраивает многое, что происходит в городе и на округе. Прежде всего не устраивает эффективность использования ресурсов, выбор властью решений конкретных проблем локальных территорий. Я понимаю, как эти вопросы решать. Поэтому надеюсь, что меня поддержат конструктивные силы.

— В Новосибирской области за многое ответственность несет «Единая Россия». Ее лидер — губернатор.

— Это «партия власти». Что предполагает не только бонусы, но и ответственность за решения. Губернатор возглавил «ЕР» и разделил эту ответственность.

— Готовы рассматривать «ЕР» как вспомогательную силу в вашей кампании?

— Не готов вступать в эту партию, но взаимодействуем мы вполне конструктивно. У «Единой России» будут праймериз перед выдвижением кандидата на округе. В июне увидим, кто выиграет. Я открыт для переговоров со всеми, кто идет на контакт. Партия — это механизм выдвижения на выборы. Самое главное — идея, с которой иду к людям, багаж того, что уже сделал, насколько качественно и честно выполняю обязательства, что буду делать дальше.

Политиков много, хозяйственников не хватает

— В этот созыв вы прошли по списку, в следующем хотите быть одномандатником. Одномандатники эффективнее отстаивают интересы избирателей? У них больше возможностей, чем у списочников?

— Планирую выдвигаться на территории, на которой расположен микрорайон «Стрижи», в развитии которого давно участвую. Считаю, как депутат от округа смогу лучше отстаивать интересы жителей микрорайона и района, приносить им больше пользы. На мой взгляд, действующие представители района в городском Совете и Законодательном собрании делают это недостаточно эффективно. Нужно, чтобы областной и городской депутаты, представляющие территорию, работали в слаженном тандеме. Тогда будет синергия. Поэтому, занимаясь подготовкой к выборам по областному округу № 22, мы не можем оставить без внимания ситуацию на совпадающих городских округах. Прежде всего это округ № 10, где расположены «Стрижи». Здесь мы поддержим выдвижение председателя совета ТОС «Мочищенский» Екатерины Шалимовой.

— В Законодательном собрании территорию представляет коммунист Андрей Жирнов. А от горсовета?

— Олег Шестаков, сейчас он член фракции «Единая Россия».

— С Шестаковым, с Жирновым вы вступали в диалоги, предлагали им какие-нибудь идеи в интересах жителей территории?

— На каком-то этапе стало понятно, что это не дает эффекта.

— Вы упомянули о принципах, с которыми пойдете к избирателям в расчете на их поддержку. О чем вы говорите?

— На мой взгляд, депутатство — общественная нагрузка, оно не должно быть источником дохода. Есть исключения: спикер и несколько человек, которые профессионально работают только в ЗС или горсовете. Депутат — посредник между народом и властью. Чем качественнее он исполняет свою функцию, тем лучше развивается территория, от которой он избран. Мое глубокое убеждение: депутат — не политик, а хозяйственник.

— Какие именно народно-хозяйственные задачи нужно решать на округе, где вы собираетесь баллотироваться?

— За семь лет депрессивный карьер Мочище превратился в достаточно развитую, органичную и безопасную среду под названием «Стрижи». Не знаю других подобных примеров. Я лично получил лучший опыт комплексного развития территории. Мы понимаем, как привлекать деньги из бюджета на строительство транспортной инфраструктуры и социальных объектов. Строим сейчас в «Стрижах» уже четвертый детский сад. Сделали реконструкцию и пристройку к школе № 51. Теперь в микрорайоне дети учатся только в первую смену. Мы добились финансирования строительства поликлиники на 300 посещений в смену. Она должна открыться в 2021-м. До конца нынешнего года запланирован конкурс, который определит подрядчика. В 2011 году мы обещали, что через 10 лет на «Стрижах» не останется бараков. И в 2021 году так и будет. Мы уже расселили больше двадцати. В 2020-м завершим работу.

Территория Заельцовского района напоминает бывшие «Стрижи». Строятся новые дома, но старых бараков еще много. Дома 1948–1949 годов постройки ставят в план на капремонт к 2030 году.

— К столетию.

— Не выдуманный пример. Таких домов десятки, а то и сотни. Это недопустимо по отношению к жителям и к городу. Люди в XXI веке не должны жить в таких условиях. Надо находить механизмы, расселять горожан, сносить бараки, строить новое жилье, если градостроительные правила позволяют. Это предполагает увеличение плотности населения на территории, повышение нагрузки на дорожную сеть и социальную инфраструктуру. На «Стрижах» мы научились просчитывать эти явления, вырабатывать эффективные решения. Готов этот опыт распространять, как минимум, на весь Заельцовский район. Это моя малая родина, я с детства жил на улице Дачной, учился в 120-й школе.

До сих пор не понимаю, зачем объединили Центральный, Железнодорожный и Заельцовский районы в один Центральный округ? Администрация — в Железнодорожном, рядом Центральный. До Заельцовского руки у чиновников не доходят. Раз в год глава устраивает встречу в микрорайоне «Стрижи», каждый раз слышу недовольство людей. Раньше для того, чтобы решить некоторые вопросы, нужно было ехать в администрацию на площадь Калинина. Это было не близко. Теперь еще дальше, администрация Центрального округа — у главного вокзала. Считаю, нужен опрос общественного мнения. Может быть, стоит снова сделать Заельцовский отдельной территорией. Это был один из самых больших районов города. Я как частное лицо, как житель Заельцовского района инициировал исследование: считаем, сколько чиновников в трех районных администрациях работало до объединения и сколько сейчас. Наверное, экс-мэру Владимиру Городецкому нужно было Москве показать, что самый большой за Уралом район — в Новосибирске. Другой причины для объединения районов не вижу.

— Подчеркнуть аппаратный вес экс-вице-мэра Александра Титкова, который возглавил Центральный округ.

— Не во благо жителей было объединение. По крайней мере, в Заельцовском районе, который я знаю как свои пять пальцев. Не слышал ни одного положительного отзыва.

— Вернемся к теме приоритетных хозяйственных задач округа.

— Наказы должен собирать профессионал в хозяйственных вопросах. Некоторые из наказов не то, что пользу не приносят, а вредят.

— Есть конкретные примеры?

— «Стрижи» граничат с частным сектором, где в этом году по наказу депутата заасфальтировали дорогу. Работу приняли, теперь там оживленная проезжая часть. Но нет ни освещения, ни «лежачих полицейских», ни тротуара. Некоторых дорог нет на кадастровом учете, а значит, и на их уборку деньги из дорожного фонда не выделяются. Потому что по закону — это нецелевое использование бюджетных средств. Я к тому, что прежде чем брать наказ в работу, надо разбираться, с какими трудностями люди могут столкнуться. Нужно понимать, как выполнить наказ, чтобы он не навредил жителям. Как в случае с асфальтированием дороги, о которой я только что рассказал. Депутатами должны быть люди, которые понимают, что такое хозяйство. Много политиков сегодня, хозяйственников не хватает.

За комплексное развитие

— Когда представители власти отчитываются о работе или рассказывают о планах, зачастую они берут за основу разовое решение проблемы округа. В этом есть смысл, но не все сводится к конкретной дороге. Люди ждут, что власть будет работать на повышение благосостояния города, инвестиционной привлекательности региона. Конечно, некоторые вопросы решаются на федеральном уровне. Законодатели при взаимодействии с областным правительством могут влиять на эту тенденцию? Ведь корректировать нужно не столько освещение на какой-то улице, а политический курс в первую очередь. Вы отработали в ЗС четыре года, видите команду, способную влиять на политическую систему? Или все уходит в округ, в дискуссии по распределению ресурсов? На примере влияния Кировской группы депутатов мы видим, что район может быть неплохо обеспечен.

— Значит, люди выбрали депутатов, которые работают так, что Кировский район обеспечен лучше других. Что в этом плохого? Почему бы жителям остальных территорий не выбрать себе таких же депутатов?

— Хватит ли в таком случае ресурсов на все районы?

— Речь идет не только о перераспределении ресурсов, но и об увеличении. Сегодня хоть федеральный, хоть областной бюджеты расходятся по определенным программам. Я считаю программный подход правильным. Нужно уходить от кусочничества к комплексному развитию. Избранный депутат видит программу, направления и понимает, как заложенные деньги помогут улучшить жизнь на округе.

— Состав программ вас устраивает? Или нужно корректировать?

— В мире нет совершенства, разумного человека все устраивать не может. Стараемся менять то, что в наших силах. Один из примеров. Я — президент некоммерческого фонда «ВАЖНО» («Ветхое Аварийное Жилье Новосибирской Области»). Мы создали его, четыре года юристы бесплатно ведут разъяснительную работу с гражданами: надо ли признавать их дом аварийным, что сделать для этого, плюсы и минусы, помогаем собирать документы. Власть неохотно пополняет реестр ветхого аварийного фонда, потому что это связано с обязательствами по расселению граждан. Но мы в диалоге с чиновниками. Выступаем за комплексное развитие, выходим с предложениями, просчитываем, сколько стоит земля, что на ней можно построить и так далее. Почему раньше застройщики не хотели заходить на большие комплексные площадки? Для начала нужно было всех расселить, только потом приступать к строительству. На старте требуются огромные капитальные вложения. Наш фонд участвовал в том, чтобы ситуация изменилась и появился федеральный закон о так называемом поэтапном расселении. Сейчас застройщик сносит один-два дома, строит новые, затем приступает к следующему этапу сноса-строительства. Этот механизм называется развитие застроенных территорий (РЗТ). Готовы делиться опытом.

Другой пример. Раньше часть «Стрижей» относилась не к городу, а к Новосибирскому району, жители ездили в поликлинику в Краснообске. Невозможно было встать в электронную очередь в городской детский сад. Я решил вопрос, добился присоединения территории к Новосибирску. Из таких нюансов и складывается работа депутата. Поэтому важно быть избранным именно от округа, развитие которого продвигаешь.

— Есть территории, которые объективно опережают Новосибирскую область по темпам развития. Вероятно, играет роль эффективность системы управления. Что мешает нашему региону стать таким, как Татарстан? Что Законодательное собрание с его лидерами для этого сделало?

— Андрей Шимкив сильный законодатель, но не маг, который найдет найти в центре Новосибирска нефть и газ. Бюджет ограничен. В недрах нашего региона не зарыты ресурсы, как в Кемеровской области.

— Кузбасс не ставят в пример эффективного управления. В отличие от Свердловской области, от Казани.

— И все же в Кузбасс пошли федеральные бюджетные деньги в больших объемах. Регион качественно в хорошем смысле этого слова их осваивает.

— Если бы федеральный центр не вмешался в процесс распределения средств при Амане Тулееве, возможно, в Кемеровской области дошло бы до волнений.

— Тратились средства на популистские цели. Новый губернатор тянет деньги на серьезные вещи. Строится кадетский корпус.

— То, что нужно Кузбассу? Кадетский корпус?

— Почему не кадетский корпус? Там и другие проекты реализуются, филиал Мариинского театра, например.

— Строительный комплекс выигрывает.

— И общество. Кадетский корпус — ответ на общественный запрос, в военные вузы большой конкурс.

Концессия не расторгнута

— Многое зависит от способности власти вырвать средства на федеральном уровне.

— Зависит от способности власти доказать необходимость выделения средств региону и потом продемонстрировать эффективность освоения бюджета.

— Как Новосибирская область в этом плане себя проявила за то время, что вы работаете в Законодательном собрании? На какие большие проекты удалось привлечь средства?

— Волейбольный центр, ЛДС, перинатальный центр. Ждем строительства Центрального моста и программы развития Академгородка. С областным софинасированием в регион идут большие федеральные деньги. Не соглашусь, что мы неэффективно работаем с Москвой. Другое дело, что можно эффективнее.

— Позиция Законодательного собрания по мосту была сложная. Депутаты жестко критиковали проект, потом Андрей Шимкив ослабил напор.

— Ослабил, когда цена упала. Мостов лишних не бывает. Депутатский корпус критиковал подход, когда расчеты делались будто на коленке. Можно понять расхождение в 10%, хотя это тоже огромные цифры. Но после возмущения ЗС стоимость контракта снизилась в два раза. Это говорит о непрофессионализме разработчиков. Хотелось бы рассчитывать на бережное отношение к деньгам, на то, что они будут потрачены эффективно. К сожалению, бюджетные средства не принято считать трепетно. Но это наши деньги, мы налоги платим.

— В случае с мусорной реформой Законодательному собранию тяжелее повлиять на ситуацию.

— Я с первого дня критиковал эту реформу и не слышал от коллег ни одного положительного отзыва о ней. Считаю отчасти заслугой депутатского корпуса, что мусорную концессию удалось приостановить в Новосибирской области. Нас сразу напрягло, что по соглашению между региональным министерством ЖКХ и концессионером область должна была предоставить землю на 49 лет и гарантировать объем мусора. Если на полигоны зайдет меньше мусора, чем прописано, региональный бюджет компенсирует разницу. А в чем выгода концессионера в раздельном сборе, если он уменьшает объем вала? И власти невыгодно из бюджета доплачивать. Соглашение дурацкое, по-другому не назвать. Депутаты ЗС проявили настойчивость, обращались в ФАС, просили Москву вмешаться. Соглашение надо расторгать.

— Много нареканий к группе «ВИС» по вывозу мусора. Каковы перспективы? Эта компания уйдет из региона, будет пересмотрен порядок работы?

— На каждом комитете депутаты об этом говорят: надо разрывать контракт с «ВИС». Пока этого не произошло, не начнем переговоры с другими операторами. Де-юре концессия не расторгнута, только приостановлена. Понимаю, губернатор не хочет делать резких движений. По России видим примеры, когда мусор не вывозится, начинают гореть свалки. Это тонкая сфера.

— До «ВИС» же вывозили. Нельзя найти временное решение?

— Думаю, придется принимать серьезное мужественное решение. Реформа в стране провалена. Нужно проанализировать, почему это произошло. Потому что непрофессиональные люди со связями пожелали поделить пирог? Или дело в другом? Но то, что происходит сейчас, неприемлемо.

Статус депутата

— Как оцениваете отношения губернатора и Законодательного собрания на данный момент? Изменились ли они после выборов? Стал ли Андрей Травников менее контактным?

— Отношения конструктивные. Без споров не обойтись, но в них рождается истина. Депутатский корпус уважительно относится к губернатору. Все понимают, он — трудоголик. Видно, что стремится и порядок навести, и денег побольше в регион притащить. С его приходом федералы выделяют области гораздо больше ресурсов. Многие реально дорогие в обслуживании кредиты коммерческих банков мы заместили на федеральные займы. Это другой процент. Идет плодотворная работа.

— Как депутатский корпус оценивает работу Андрея Шимкива? Доволен ли лидером? Или кто-то хочет Ивана Григорьевича вернуть на это место?

— Когда я только стал депутатом, Андрей Шимкив перед голосованием за спикера обратился ко мне. Мы были тогда шапочно знакомы, я сказал: прочитай мне ликбез, почему стоит поддержать тебя? Он объяснил так: статус депутата, особенно в период правления Василия Юрченко, снизили до минимума. Тем самым снизили статус людей, которые этого депутата выбирали. Не считаются с тобой, не считаются и с ними. Он сказал, что его первая задача — поднять статус депутата. Почему с мусорной реформой так получилось? Потому что при Юрченко, а после и при Городецком вопросы решались на уровне министерств, правительства. С депутатами не советовались. Нас практически поставили перед фактом подписания договора. За четыре года, на мой взгляд, Андрею Ивановичу многое удалось, у меня к нему уважительное отношение. Насколько мне известно, у большинства коллег тоже. Меня лично Шимкив устраивает как лидер.

— Есть мнение, что вопросы градостроительной политики, тем более в черте Новосибирска, успешнее решаются в горсовете. Некоторые депутаты меняли Законодательное собрание на Совет депутатов. Например, Андрей Гудовский. С вашей точки зрения, какая структура дает больше инструментов для решения строительных вопросов?

— Не стану комментировать, какие вопросы кто из коллег куда идет решать. Наша компания занимается вопросами развития вне контекста моей депутатской деятельности. А в этом контексте больше пользы родным заельцовцам я принесу именно в Законодательном собрании, выиграв выборы на 22-м округе.

— Основные игроки еще не поделили округа?

— Наверное, у кого-то есть амбиции, желание. Но, на мой взгляд, невозможно и неправильно решать такие вопросы за спинами избирателей. Между мэром и главой области было заключено простое соглашение: Анатолий Локоть не идет в губернаторы, Андрей Травников помогает ему переизбраться. Хорошо или плохо, но это произошло. Может, я чего-то не понимаю, но, как мне известно, 8 сентября 2019 года, в день голосования те договоренности закончились.

— Насколько сложной обещает быть эта избирательная кампания?

— От цикла к циклу выборы становятся сложнее: приходят новые технологии, ситуация в стране в лучшую сторону не меняется, растет недоверие к институтам власти на федеральном, областном, городском уровне. Увеличиваются возможности для финансовых манипуляций, банального подкупа избирателей. Без порога явки достаточно 1,5–2 тысяч голосов, чтобы зайти в горсовет. Еще меньше, если территории округов урежут. Некоторые кандидаты к выборам начинают относиться как к бизнес-проектам.

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