«Континент Сибирь» выбирает лучшую компанию сферы АПК по итогам 2019 года

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Компания года в сфере АПК

«Континент Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за участника рынка АПК Новосибирской области, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какое из перечисленных предприятий Новосибирской области, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно быть «Компанией года»-2019?
  • Племзавод «Ирмень» (50%)
  • Сибирская аграрная группа (50%)
  • «Вознесенское» хозяйство (Баганский район) (0%)
  • Агрохозяйство «Толмачёвское» (0%)
  • Птицефабрика «Новосибирская» (0%)
  • Хозяйство «Пламя» (Сузунский район) (0%)
  • «Ивановское» хозяйство (Баганский район) (0%)
  • Птицефабрика «Октябрьская» (0%)
  • «Сибирская Нива» (0%)
  • КФХ «Русское поле» (0%)
  • Хозяйство «Красносельское» (Чановский район) (0%)
  • Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)
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