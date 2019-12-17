«Континент Сибирь» выбирает лучшую компанию сферы АПК по итогам 2019 года

«Континент Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за участника рынка АПК Новосибирской области, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какое из перечисленных предприятий Новосибирской области, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно быть «Компанией года»-2019?
- Племзавод «Ирмень» (50%)
- Сибирская аграрная группа (50%)
- «Вознесенское» хозяйство (Баганский район) (0%)
- Агрохозяйство «Толмачёвское» (0%)
- Птицефабрика «Новосибирская» (0%)
- Хозяйство «Пламя» (Сузунский район) (0%)
- «Ивановское» хозяйство (Баганский район) (0%)
- Птицефабрика «Октябрьская» (0%)
- «Сибирская Нива» (0%)
- КФХ «Русское поле» (0%)
- Хозяйство «Красносельское» (Чановский район) (0%)
- Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)