Органами следствия СК по Новосибирской области возбуждены уголовные дела в отношении 11 человек, нелегально проводившими валютные операции.

По версии следствия, в период 2016 — 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства.

Организатору преступного сообщества – 49-летнему мужчине — предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Остальным участникам группы – трем женщинам и семерым мужчинам — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Незаконная деятельность осуществлялась в Новосибирске и Барнауле. Обвиняемые за денежное вознаграждение проводили валютные операции с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей.

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