17 декабря в прокуратуре Новосибирска прошло ежегодное совещание, посвящённое защите прав предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители регионального бизнес-сообщества, включая членов Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).

Среди тем, которые поднимались на совещании, были проблема снижения числа самозанятых граждан в Новосибирской области и новой налоговой политики (с 1 января 2020 года в России вводится налог на самозанятых ещё в 19 регионах, в то числе Новосибирской области), законность содержания под стражей руководителей коммерческих организаций и недобросовестной конкуренции в бизнесе. Однако самое бурное обсуждение вызвал вопрос о важности прокурорского контроля на стадии возбуждения уголовных дел, который поднял директор ЗАО «Деловые услуги» Роман Соловьев.

«К сожалению, прокурорский надзор, на мой взгляд, на сегодня не работает. В России ежегодно возбуждается более 100 тыс. уголовных дел по преступлениям экономической направленности. В суд передаётся около половины из них. Хочу отметить, что в эту статистику не входят уголовные дела по статье УК РФ 159 «Мошенничество». Думаю, что значительное количество экономических уголовных дел возбуждается при отсутствии реальных оснований», — отметил Роман Соловьёв.

В качестве решения проблемы он предложил внести изменения в статьи 37 и 146 УПК РФ, дополнив их полномочием прокурора по проверке законности и принятию решения об отмене постановлений следователя о возбуждении уголовных дел по жалобам заинтересованных лиц в любой срок с момента возбуждения дела. Кроме того, добавил Соловьёв, «целесообразно освободить прокуроров от сплошной проверки всех постановлений о возбуждении уголовных дел, заменив их либо выборочной проверкой, либо проверкой по поступившим жалобам».

Представители прокуратуры Новосибирска, которым было адресовано предложение, отметили, что предприниматель вероятно оценил статистику субъективно и не учёл многих важных аспектов, например, каким образом должна быть устроена выборка при проверке постановлений. Тем не менее, сотрудники прокуратуры выразили признание за взгляд со стороны и инициативу к изменению действующего прокурорского надзора.

Прокуратура заверила, что приняла к сведению все вопросы от представителей бизнес-сообщества. Предполагается, что это найдёт решение в протоколе, который впоследствии будет направлен всем заинтересованным сторонам.

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