Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного вывоза из Алтайского края 20 тонн белого и зеленого нефрита стоимостью 50 млн рублей.

Минерал должен был направиться в Киргизию и Казахстан. Общая стоимость нефрита составила 50 млн рублей.

«В Алтайском крае в октябре и ноябре 2019 года во время двух попыток переместить природный камень через границу РФ в интересах граждан Китая изъято около 20 тонн зеленого и белого нефрита на общую сумму 50 млн рублей. Спецоперацию по выявлению и пресечению контрабандных каналов провели Сибирская оперативная таможня совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии Алтайской, Иркутской и Бурятской таможни и содействии ФСБ по Алтайскому краю и ГУ МВД по Иркутской области», — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Природный камень планировалось вывезти с помощью грузовиков, используя на пограничном пункте фиктивные документы. Правоохранительные органы продолжают проверки. Алтайская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).

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