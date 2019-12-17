Повесить билборд и открыть офис продаж — это далеко не все, что надо сегодня делать компаниям, которые работают на рынке недвижимости. Что, на мой взгляд, должны делать застройщики, банки и риелторские компании сегодня, чтобы не потерять клиентов в следующем году?

Меня зовут Александра Серченко, я работаю в маркетинге недвижимости более 5 лет. Ранее — на позициях PR-менеджера риелторской компании «Этажи» и «Группа Мета», на позиции маркетолога — «Больше чем», в организации мероприятий для рынка недвижимости. Сейчас я независимый эксперт рынка недвижимости и помогаю людям и компаниям продвигать свой бренд. Весь этот бэкграунд помогает мне увидеть ситуацию на рынке с разных сторон. Очень люблю сферу недвижимости, и хочется развивать ее с разных сторон.

Сервис и скорость ответа

Чем быстрее вы отвечаете по любой заявке, тем лучше будет конверсия по каждому клиенту. Казалось бы, очевидная вещь, но по-прежнему можно получить ответ по заявке спустя полгода. Внедряйте CRM и уведомления отделу продаж во все доступные каналы. Привет, мы почти в 2020 году!

Спасибо, что по-человечески

«Ввиду нововведений, нами предоставляется специальная стоимость на ряд объектов недвижимости»…До сих пор в рассылках от компаний попадаются тексты, от которых прямо-таки несет канцеляризмами. Чем более простым и понятным языком вы расскажете о своих новостях и акциях, тем выше заинтересованность клиентов и партнеров. Пишите для людей. Не думайте, что люди убегут, если написано «недостаточно серьезно». Поверьте, как благодарны жители, когда как минимум объявления в метро написаны простым и понятным языком.

Видео и Stories

Есть две новости: хорошая и плохая. Плохая новость — расходы на маркетинг будут расти. Хорошая новость — ожидается прирост клиентов из новых каналов. Выложить планировки и написать статью про инфраструктуру уже недостаточно — это есть у каждого. Расскажите, как клиент приехал на стройку. Запишите с ним видеоотзыв. Напроситесь в гости к жильцам, пусть честно поделятся впечатлениями о своем доме и как им удалось оформить ипотеку, как они купили диван по скидке и вместе с соседями ездят в парк на прогулки с детьми. Честные человеческие истории — вот, чем голоден рынок недвижимости региона.

Сила контента

Не секрет, что клиент принимает решение долго. Погуляет по одному сайту и по другому, почитает статьи в СМИ, блогеров и аналитику, найдет самые страшные отзывы и будет терроризировать знакомых и жильцов объекта. Понимая это, можно встраиваться в эту коммуникацию — рассказывайте истории про свои продукты в блоге на сайте или в соцсетях, заведите свой Телеграм-канал, выкладывайте танцы с клиентами в TikTok, просите микроблогеров рассказать о своих предложениях. И да: это совсем не просто запустить. Нужно сделать так, чтобы после контакта с вашим брендом осталось послевкусие. Какое? Ответив на этот вопрос, вы получите контент-стратегию.

Коллаборации

Обмен аудиторией — это нормальная и классная история. Тем более на небольшом локальном рынке. Почему бы не сделать авторские торты в виде вашего жилого комплекса с кофейней? Авторский латте? Экологичные арт-объекты из переработанных материалов на территории? Совместные проекты с партнерами — от обмена рекламой в соцсетях до кардинально новых продуктов — это тоже не один клик и не 3000 рублей рекламного бюджета. Но отдача с головой покроет потраченные ресурсы и время.

Главная цель на 2020 год — не перекрикивать друг друга, у кого акция акционней, а создать такую историю про свой бренд, которую захотелось бы рассказывать каждому. И дело не всегда в цене за квадрат и в стоимости услуг. Если получится создать бренд и продукт, которым удобно и классно пользоваться, от контакта с которым аж «прет», значит, вы выиграли. Итак, какие планы на 2020?

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