18 декабря состоялась торжественная церемония открытия первой в Новосибирске зарядной станции для электрокаров. В планах запустить еще 20 таких станций.

Поставщик электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт» установил в центре Новосибирска первую зарядную станцию для электромобилей. Сегодня состоялся торжественный запуск объекта. Ленточку перерезали мэр города Анатолий Локоть и директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин.

«Электромобили – это экология и возможность сэкономить на топливе. Мы решили сделать первый шаг навстречу владельцам электрокаров. В планах на 2020 год развивать сеть таких установок в сотрудничестве с бизнес-центрами и торговыми центрами», — сказал Александр Михайлишин.

Анатолий Локоть также выступил с речью, в которой высказал надежды на широкое распространение данного оборудования не только на территории Сибири, но и по всей стране. «Это экология, это удобство, это доступность. В дальнейших планах выстроить сотрудничество с торговыми центрами. Мы развиваем платное парковочное пространство. Если на парковках установить заправки, это может быть взаимовыгодно. Это только начало», — прокомментировал глава города.

С момента запуска станции в тестовом режиме ею воспользовались более 200 раз. До конца года владельцы электромобилей могут зарядить свой транспорт абсолютно бесплатно.

Станция имеет три разъема для зарядки: Combo2, CHAdeMo и Type 2, что позволяет зарядить любой вид электромобиля. Интерфейс станции содержит 4 кнопки управления. Время зарядки занимает около 40 минут.

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