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Официально открыли первую в Новосибирске зарядную станцию для электромобилей
15:10
В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал
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Благоустройство Заельцовского парка начнется в 2021 году
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50% товарных партий в Сибирском таможенном управлении выпускается автоматически
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Вице-губернатор Иркутской области Дмитрий Чернышов уходит с поста
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Из аэропорта Кемерово запустят три новых региональных рейса
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В Тулуне в Иркутской области создадут территорию опережающего развития
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Около 1 миллиона зрителей посетили постановки в рамках Года театра в Новосибирской области
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В 2020 году к демонтажу в Новосибирске запланировано около 300 объектов наружной рекламы
17:38
Чиновник новосибирской мэрии Игорь Леончиков пробудет под стражей до конца января
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В Новосибирской области будет отремонтировано более двух тысяч домов
15:12
Экс-глава Иркутской области не исключает возможности участия в выборах 2020 года
14:10
Инфраструктуру Иркутской области восстановят к 2022 году
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Предприниматель и инвестор, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
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