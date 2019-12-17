В аэропорту Толмачево начал работу новый бизнес-зал для пассажиров международных авиалиний. Помещение рассчитано на 60 человек.

Новый бизнес-зал находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже. Им могут воспользоваться пассажиры бизнес-класса, владельцы бонусных карт, дающих право на посещение бизнес-зала, а также пассажиры, обслуживающихся по наличному и безналичному расчёту, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

В стоимость услуги входит питание и напитки в формате шведского стола. Также в зале работает бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок. Кроме того, зал оборудован отдельным санузлом для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и пеленальным столиком.

Помимо бизнес-зала, расположенного в секторе Б, на втором этаже в стерильной зоне сектора А функционирует бизнес-зал терминала внутренних воздушных авиалиний. В октябре 2018 года он изменил внешний вид и расширил перечень своих услуг.

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