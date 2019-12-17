На краудлендинговой платформе «СберКредо» компании малого и микробизнеса могут получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу«СберКредо», которая предоставляет компаниям малого и микробизнеса возможность получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.

Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Компании проходят проверки и скоринг. Только те заемщики, которые получили положительный результат, имеют возможность привлечь инвестиции на развитие бизнеса в короткие сроки и без залога. Инвесторы получают доступ к информации о компаниях, прошедших проверку, собранной из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков. Оператором платформы является ООО «Технологии кредитования» — дочернее общество банка.

«Популярность краудлендинга во всем мире растет. Это эффективный инструмент, который позволяет бизнесу быстро привлечь финансирование на ранней стадии, а частным инвесторам — получить повышенную доходность. На площадке ʺСберКредоʺ встречаются те, кто нуждается в денежных средствах, и те, кто готов их предоставить. Мы стремились сделать платформу как можно более демократичной и простой в использовании для физических лиц. Именно поэтому минимальная сумма инвестирования составляет всего 5 тысяч рублей, что доступно всем иважнос точки зрения диверсификации рисков. Кроме того, на начальном этапе для снижения рисков максимальная сумма инвестирования в одну компанию будет ограничена суммой в 20 тыс. рублей. В ближайшем будущем мы увеличим лимит максимальной суммы инвестирования до 1 миллиона рублей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Чтобы стать инвестором на краудлендинговой платформе Сбербанка, нужно быть резидентом России, иметь счет в Сбербанке и быть старше 25 лет. В 2020 году будет доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов. В инвестировании заемщиков может принимать участие ООО МКК «Выдающиеся кредиты» — дочернее общество банка.

Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком до 6 месяцев. Доходность может составить до 20% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

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