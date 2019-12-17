Половина всех товарных партий низкого уровня риска выпускается информационной системой таможенных органов СТУ без участия инспектора. Время выпуска составляет от 2 до 5 минут.

Год назад этот показатель составлял 23%. В текущем году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. Информационной системе требуется не более 1 минуты, чтобы автоматически зарегистрировать декларацию на товары (ДТ).

В настоящее время в СТУ продолжается эксперимент по консолидации декларирования в Центрах электронного декларирования (ЦЭД), а также развивается технология удаленного выпуска, которая является основным инструментом работы ЦЭДов. Сегодня три четверти деклараций на товары (в ноябре 2019 года – 73%) в Сибирском регионе оформляется с применением удаленного выпуска, сообщает пресс-служба СТУ.

Технологиями автоматизации работы с ДТ занимается отделение по внедрению перспективных таможенных технологий Сибирского таможенного управления.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.