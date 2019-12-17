Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook. «12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию. Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним! Считаю, что это честно! Спасибо всем, с кем работали вместе эти четыре сложных года!», — написал Дмитрий Чернышов.

В пресс-службе правительства Иркутской области информацию подтвердили. Напомним, что экс-глава региона Сергей Левченко покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен Игорь Кобзев.

Дмитрий Чернышов вступил в должность заместителя главы области, руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области с октября 2015 года.

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