В Новосибирской области прошла церемония закрытия Года театра. В его рамках в регионе прошло более 300 различных мероприятий.

Театральные постановки за прошедший год посетило около 1 млн зрителей области, сообщает пресс-служба. Также в регионе состоялись восемь масштабных театральных фестивалей, 55 премьер и 50 гастролей новосибирских театров в районы области.

Торжественная церемония закрытия Года театра в Новосибирской области состоялась 16 декабря. «Мы завершаем Год театра с прекрасными результатами – масштабные фестивали, гастроли, 55 премьер, четыре тысячи показов спектаклей, которые посетили около одного миллиона зрителей. Очень важно, что театр пришел в отдаленные районы нашего региона, – отметил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. – Год театра завершается XIII Международным Рождественским фестивалем искусств, но на этом мы не ставим точку – в следующем году 100-летний юбилей празднует театр «Красный факел», 90 лет исполняется новосибирскому молодежному театру «Глобус».

В этом году новосибирские театры получили три «Золотые маски». Кроме того, в рамках Года театра сдан в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс Новосибирского музыкального театра, в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета после реставрации открылся большой зал, а также до конца года в рамках реализации нацпроекта «Культура» планируется завершить реконструкцию крыши Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

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