В филиале «Талдинский угольный разрез» прошли плановые тактико-специальные учения по ГО и ЧС, в которых предстояло оценить действия в очаге поражения санитарного поста предприятия.

По легенде тактико-специальных учений на Талдинском разрезе было разрушено производственное здание, под завалами которого остались люди. Поиск и эвакуацию пострадавших предстояло осуществить вспомогательной горноспасательной команде (ВГК): члены команды передали раненых санитарному посту, развернутому на границе очага поражения, те в свою очередь оказали первую помощь пострадавшим. Действия санпоста Талдинского разреза специалисты оценили на «отлично».

Плановые тактико-специальные учения проходят в каждом филиале УК «Кузбассразрезуголь» до 5 раз в год, в ходе учений отрабатываются действия различных нештатных формирований предприятий: это — санитарные посты, ремонтно-восстановительные бригады, ВГК, посты радиационно-химического наблюдения (РХН), станция обеззараживания одежды (СОД), станция обеззараживания техники (СОТ). На каждом разрезе действуют от семи до десяти нештатных формирований разной направленности. В них задействованы 30 процентов персонала филиала, но обучение по ГО и ЧС ежегодно проходят все работники предприятий Компании.

«Для поддержания боевой готовности наших нештатных формирований ГО и ЧС мы проводим тактико-специальные учения, во время которых их участники на практике отрабатывают знания, полученные в ходе обучения, — комментирует начальник специального сектора Дирекции по безопасности и режиму АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Жуков. — В результате сотрудники каждого филиала нашей компании готовы к ликвидации последствий химического, биологического, радиационного заражений и техногенных катастроф».

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