В Новосибирске под сокращение попали 60 конструкций наружной рекламы. Еще около 300 объектов «наружки» запланировано к демонтажу в следующем году.

Предписания по ликвидации рекламных объектов выдает комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска. Как отметил председатель данного комитета Дмитрий Лобыня, в первую очередь специалисты стараются разгружать центральные улицы города. Они отмечают, что наружная реклама, размещенная по правилам, является не только средством информирования, оформления и освещения улиц, но и источником пополнения городского бюджета.

«По поручению мэра Анатолия Локтя мы продолжаем программу сокращения рекламных конструкций. Сегодня днем проводим демонтаж щита на ул. Кошурникова между домами 16 и 18. Многие объекты приходится демонтировать в темное время суток, чтобы не затруднять дорожное движение. Всего в 2020 году запланировано сократить около 300 рекламных конструкций. В декабре этого года под демонтаж попали 60 – форматы самые разные: и суперсайты 5 х 15, и маленькие сити-форматы, и стандартные щиты 3 х 6. Таким образом, регулируем порядок размещения отдельно стоящих объектов на улицах города, приводим их в соответствие с утвержденной схемой рекламных конструкций. Кроме того, в октябре был принят новый архитектурно-художественный регламент. По нему увеличилось расстояние между конструкциями, и мы стараемся в соответствии с регламентом их проредить. Вот здесь, на тротуаре, между щитами должно быть не менее 150 метров», – рассказал Дмитрий Лобыня.

Рекламораспространителям, установившим объекты с многочисленными нарушениями, выдаются предписания об их устранении и демонтаже конструкций. Объекты, не соответствующие требованиям и попавшие под предписания комитета рекламы и информации мэрии, демонтируются силами самих рекламных агентств, сообщает пресс-служба мэрии. Если снос проводится службами комитета, агентству – собственнику наружной рекламы будет предъявлен счет за демонтаж.

В результате аукционов на право использования муниципальной собственности при размещении рекламных конструкций и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на их размещение в бюджет Новосибирска в 2019 году поступит более 140 млн рублей.

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