Срок нахождения под арестом главы комитета по земельным работам новосибирской мэрии Игоря Леончикова продлили еще на месяц. Чиновник был заключен под стражу 22 октября.

Напомним, начальника комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Новосибирска Игоря Леончикова арестовали по подозрению в получении взятки размером в 110 тысяч рублей.

По данным источника «Континента Сибирь» в правоохранительных органах, местная компания проводила работы по укладке фундамента на ул. Фабричная без соответствующего разрешения от мэрии. После выявления факта нелегально проводимых ремонтных мероприятий, эксперт администрации связался с директором фирмы. Руководитель компании направил на встречу с экспертом А. Гончаровым и начальником департамента Игорем Леончиковым своего представителя, действовавшего по доверенности.

В ходе беседы представителю компании намекнули о денежном эквиваленте разрешения сложившейся ситуации. Игорь Леончиков написал на бумаге определенную сумму – в 110 тысяч рублей. После встречи доверенное лицо компании связался с директором и рассказал суть разговора, спросив его о дальнейших действиях.

Директор, находившийся в тот момент заграницей, ответил, что решение остается за представителем. Последний обратился в полицию. На второй встрече Леончикова, эксперта и представителя фирмы при передаче взятки сотрудники мэрии были задержаны органами ОБЭП и ПК.

Дело будет передано на рассмотрение суда до конца текущего года. Игорь Леончиков имеет в своей защите трех адвокатов.

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