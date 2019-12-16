В течение трех лет в Новосибирской области по программе капитального ремонта отремонтируют более 2 тысяч домов. До 2022 года капремонт проведут в 2175 МКД.

В период с 2020 по 2022 годы планируется отремонтировать 2175 МКД региона, что превысит показатель предыдущего трехлетнего периода, сообщает пресс-служба правительства.

Как доложил в ходе заседания по актуализации регионально программы по капремонту министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в предстоящий период увеличится не только количество домов, на которых будет проведен капремонт, но и количество выполняемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем.

«В ближайшие три года планируется наращивать темпы проведения капитального ремонта в регионе – до 2022 года будет отремонтировано 2175 МКД. Это на 136 домов больше, чем за предыдущие три года действия программы. На 43 вида расширится перечень видов работ по капремонту – до 2022 года их будет произведено 4457. Стоимость краткосрочного плана капитального ремонта на 2020-2022 годы увеличена на 122 миллиона рублей и составит более 8,8 млрд рублей», – отметил Денис Архипов.

Всего до 2043 года в Новосибирской области планируется отремонтировать почти 13 тысяч МКД, на домах будет произведено 92,5 тысячи видов работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем.

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