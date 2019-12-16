По словам бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, КПРФ будет принимать участие в выборах главы региона осенью 2020 года.

В ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске Сергей Левченко прокомментировал вероятность своего участия в предстоящий выборах в сентябре 2020 года.

«Жизнь покажет, все может произойти. Вы можете ожидать интересных, удивительных событий», — сказал Сергей Левченко, отвечая на вопрос, намерен ли он вновь избираться. Бывший глава области отметил, что у партии есть несколько кандидатов.

Напомним, что 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

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