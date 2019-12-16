Врио губернатора Иркутской области распорядился создать рабочую группу для решения проблем жителей районов, пострадавших от летнего наводнения.

«Эту рабочую группу возглавит один из моих заместителей. В группу войдут представители правительства, заксобрания, малого и среднего предпринимательства, уполномоченный по правам человека», — сказал в ходе совещания Игорь Кобзев.

Кроме того, правительство планирует актуализировать реестр пострадавших в наводнении, в том числе, тех, кто уже получил свидетельства о получении нового жилья, а также освободить от кредитных обязанностей, возникших вследствие трагедии, инвалидов, ветеранов войны и многодетные семьи.

По словам врио главы региона, на данный момент в реестре пострадавших числится 48 тысяч человек. «К 1 сентября 2022 года мы все вопросы по восстановлению инфраструктуры, жилья решим», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что летом этого года на территории Иркутской области прошли две волны наводнения. Пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тысяч жилых домов, в которых проживает 42,76 тысяч человек.

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