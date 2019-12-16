Суд отказал следователям, требовавшим оштрафовать экс-главу СО РАН

Советский районный суд Новосибирска в понедельник отказался штрафовать экс-главу СО РАН Александра Асеева и его супругу, которые, по версии следствия, препятствовали обыску в их коттедже.

Как сообщил «Континенту Сибирь» представляющий интересы Александра Асеева адвокат Центральной коллегии адвокатов Новосибирской области Алексей Поздняков, следователи требовали оштрафовать супругов Асеевых на тысячу рублей каждого. Суд отказал в наложении штрафа. «Асеевы ничего не нарушали и место проведения следственных действий не покидали», — пояснил позицию судей юрист. По словам Алексей Позднякова, мотивированный отказ будет готов во вторник.

Напомним, обыски в коттедже Асеевых прошли в конце ноября в рамках возбужденного уголовного дела в связи с предполагаемым нелегальным присвоением госимущества, дома на улице Мальцева. Коттедж был предоставлен по договору соцнайма председателю СО РАН, документ подписал управделами Эдуард Скубневский. В 2015 году дом был приватизирован на имя дочери Александра Асеева, сейчас в коттедже живет сам экс-председатель СО РАН. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей.

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