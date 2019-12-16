На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» начался монтаж нового экскаватора ЭКГ-18М.

Это модернизированная версия широко используемой в горной отрасли машины ЭКГ-18 производства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ).

Специалисты угольной компании принимали непосредственное участие в доработке серийной модели карьерных канатных экскаваторов. В обновленной технике учтен восьмилетний опыт эксплуатации машин этого класса на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь». ЭКГ-18 под заводским номером 1 был запущен в 2011 году на Краснобродском угольном разрезе, а сегодня на предприятиях Компании работают уже 10 экскаваторов ЭКГ-18.

Качественные изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов, конструкций и систем экскаватора. В ЭКГ-18М модернизирован механизм открывания днища ковша, что позволяет уменьшить цикл его разгрузки в автосамосвал. Также проведены работы по улучшению конструктива стрелы и ходовой тележки. Изменения коснулись и кузова: повышены его герметичность, безопасность, созданы более комфортные условия для машиниста. Информационная система, которой оснащен экскаватор, получила новые опции: внедренная функция «Help» позволит машинисту при необходимости выводить инструкции по эксплуатации машины и монтажные чертежи на монитор бортового компьютера.

«Совместно с Уралмашзаводом проведена большая работа по модернизации ЭКГ-18. Прежде всего, усовершенствована технология изготовления комплектующих на самом заводе и введен дополнительный контроль качества узлов машины на всех этапах их производства и монтажа, — комментирует начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. – Наша Компания, на предприятиях которой работает много первых машин различных классов и наименований, заинтересована в развитии отечественного машиностроения, поэтому постоянно работает в тесном контакте с конструкторами УЗТМ».

Монтаж ЭКГ-18М планируется завершить в феврале 2020 года, после чего экскаватор будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.