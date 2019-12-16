«Народный банк Тувы» готовится к возможному кризису ликвидности

Руководство финансового учреждения с госучастием, АО Банк «Народный банк Тувы» (НБТ), объявило о созыве совета директоров, на котором планируется принять решение о необходимости объявления предкризисного состояния банка при возможном возникновении кризиса ликвидности.

Заседание совета директоров банка прошло в конце минувшей недели, его итоги пока неизвестны. В ноябре в ходе собрания акционеров финансового учреждения его участники проголосовали за разработку плана мероприятий и документов изменения статуса АО БАНК «НБТ» с банка на небанковскую кредитную организацию.

По данным Центробанка, «Народный банк Тувы» был зарегистрирован в 1990 году, размер уставного капитала составляет 186,6 млн рублей. Банк участвует в системе страхования вкладов. Акционерами банка являются минземимущество Республики Тыва (68,09 % в уставном капитале), АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» (12,61% в уставном капитале), а также две коммерческие организации и акционеры-миноритарии. По данным банки.ру, на 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 480,19 млн рублей, объем собственных средств – 306,06 млн рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк продемонстрировал убыток в размере 361,98 млн рублей.

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