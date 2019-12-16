В Новосибирске заработал Центр ядерной медицины мединститута им. Сергея Березина. Стоимость проекта составила более 1,2 млрд рублей.

Центр построен на средства мединститута Сергея Березина (МИБС). Общая площадь медцентра – 4 тысячи кв метров. На этой территории разместились диагностическое и лечебное отделения.

Церемония открытия объекта прошла 14 декабря. В ней приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников , председатель правления МБИС Аркадий Зиновьевич Столпнер , представители правительства региона, Томской области, Алтайского края, а также руководители медицинских учреждений.

По данным пресс-службы МБИС, диагностическое отделение оснащено позитронно-эмиссионным томографом, совмещенным с компьютерным томографом (ПЭТ/КТ). ПЭТ применяется в современной медицине для диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей, контроля над ними в ходе лечения, для планирования лучевой терапии и для выявления патологий в неврологии и кардиологии. «Это достаточно важный инвестиционный проект для Новосибирской области, который расширяет возможности нашей медицины для оказания помощи, в первую очередь, онкобольным», — сказал Андрей Травников. Глава региона отметил, что с вводом Центра ядерной медицины в Новосибирске жители смогут получить уникальные медицинские услуги, ранее доступные только за пределами области.

Кроме того, в лечебном отделении центра работает первый в Сибири Гамма-нож — высокотехнологичное компьютеризированное устройство. Оно применяется в радиохирургическом лечении патологий головного мозга. «Сегодня невозможно представить лечение онкологических заболеваний по современным стандартам без радионуклидной диагностики и без высоких медицинских технологий, дефицит которых пока ощущается в большинстве регионов России. Открытие Центра ядерной медицины в Новосибирске обеспечит доступ к современному диагностическому методу – позитронно-эмиссионной томографии, а также к передовому радиохирургическому лечению на установке Гамма-нож не только жителям Новосибирской области , но и всего Сибирского Федерального округа », — отметил Аркадий Столпнер.

В новосибирском центре смогут проходить ПЭТ-диагностику до 7-8 тысяч человек в год, лечение на Гамма-ноже – до 1000 человек в год. Новосибирский позитронно-эмиссионный томограф – третий в сети МИБС. Уже несколько лет действуют два ПЭТ-центра в Санкт-Петербурге, следующие центры ядерной медицины начнут работать в Барнауле и Томске в 2020 году.

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