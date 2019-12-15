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Новосибирский филиал «Росгосстраха» возглавил топ-менеджер «ВТБ Страхования»
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Арбитраж отказался арестовывать банковский счет «Экологии-Новосибирск»
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Еще минус 25 б.п. – Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку
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Новосибирских бизнесменов подключают к повышению производительности труда
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Новую омскую ледовую арену спроектирует московская ABD architects
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Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
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Игорь Кобзев возглавит Иркутскую область в звании генерал-полковника
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Руководитель новосибирского НИИТО не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной
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В Новосибирске пройдет Сибирская строительная неделя
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Депутат Госдумы Дмитрий Савельев: «Отвращение к коррупции нужно прививать со школьной скамьи»
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FIAT Professional нашел нового партнера в Новосибирске
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Новосибирский телеком-оператор покажет документальную пьесу про ЖКХ
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