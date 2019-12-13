Совет директоров Банка России провел последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором принял решение еще раз снизить ключевую ставку. С понедельника 16 декабря она составит 6,25%, что на 25 б.п. ниже, чем сейчас. Большинство экспертов финансового рынка накануне заседания считали такое решение наиболее вероятным.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, сделанному в начале декабря, большинство респондентов — 20 из 27 — сошлись на том, что ставка на декабрьском заседании Банка России будет снижена на 0,25%. Пятеро участников сочли, что регулятор оставит ставку без изменений и двое решили, что она второй раз подряд будет снижена на 0,5%.

Одной из главных причин принятого сегодня решения стало более быстрое, чем ожидалось ранее, снижение уровня годовой инфляции. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен снизился с 3,8 до 3,5% и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября также снизилась до 3,5% после 3,7% в октябре. В целом по итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9–3,2% – в начале года, напомним, регулятор задавал таргет в 4%.

Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза – 0,8-1,3%. Это, по мнению экспертов Банка России, в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в третьем квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить.

Определенное влияние на ключевую ставку оказали и внешние факторы. Накануне о резком – с 15,5 до 13,5% – снижении учетной ставки объявил Национальный банк Украины, прокомментировав принятое решение тем, что тренд на снижение ставок сохранится в ближайшее время. Также на 2% ключевую ставку снизил Центробанк Турции – до 12% по недельным операциям РЕПО. Европейский Центробанк, также обсуждавший вопрос по ставкам в четверг, принял решение сохранить текущий уровень.

Вопрос дальнейшей динамики ключевой ставки в России и изменений денежно-кредитной политики пока остается открытым. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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