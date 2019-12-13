В пятницу в НЭТИ прошел семинар Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), на котором обсуждались меры господдержки, направленные на повышение эффективности компаний несырьевых отраслей экономики.

Семинар открыли заместитель генерального директора ФЦК Светлана Горчакова, министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов и специалисты Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Напомним, Новосибирская область досрочно вошла в национальный проект повышения производительности труда, реализация которого к 2024 году должна дать российским предприятиям прирост по этому направлению не менее, чем на 5%. По словам Ярослава Фролова, в 2020 году к нацпроекту должны подключиться не менее 23-х предприятий региона, а до 2024 года в общей сложности 200 компаний. «Мы планируем участие в этом семинаре руководителей не менее 100 основных крупных новосибирских предприятий, семинар будет направлен на разъяснение технических особенностей реализации проекта. Конкретика. Буквально – 10 января вы и коллеги выходите на работу. Делаете первое, второе, третье. Через два месяца у вас должно быть то-то и то-то», — пояснил суть семинара Ярослав Фролов.

Как рассказала Светлана Горчакова, национальный проект повышения производительности труда состоит из трех проектов: системные меры, адресная поддержка и поддержка занятости. «Основная наша задача сегодня – проговорить с бизнесом те инструменты, которые мы предлагаем в рамках адресной поддержки в регионе», — сказала Светлана Горчакова. Она добавила, что, поскольку ФЦК не в состоянии охватить обучением всю страну, идет процесс подготовки компетентных специалистов по этому направлению в регионах – региональные центры компетенций.

В Новосибирской области такой центр создан на базе АИР. Как ранее объяснял руководитель Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов, участники нацпроекта получат экспертную оценку резервов роста производительности труда на предприятии, разработают собственные проекты в этом направлении и, кроме того, получат возможность финансирования проектов по внедрению бережливых технологий от 50 до 300 млн рублей под 1% на 5 лет. Еще одним потенциальным преимуществом участия в программе станет повышение конкурентоспособности продукции на внешних рынках.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.