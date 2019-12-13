Новую омскую ледовую арену спроектирует московская ABD architects

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства спортивного комплекса «Арена» в Омске.

Как сообщили в ведомстве, спортивное сооружение будет построено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По планам, шестиэтажное здание «Арены» на улице Лукашевича площадью более 60 тыс. кв. м будет рассчитано на 12 тыс. зрителей. В спортивном комплексе будут спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегатов, пресс-центр, зрительские фойе, фан-зоны и пространство под трибунами. Средства на реализацию проекта будут выделены из федерального бюджета, также в проект инвестирует заказчик – ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард». Генеральной проектной организацией будущей «Арены», по данным Главгосэкспертизы, станет московское ООО «АБД». Это юридическое лицо московской компании ABD architects, возглавляемой президентом Московской палаты архитекторов Борисом Левянтом и работающей с архитектурными проектами 28 лет. В портфеле компании – бизнес-парк «Крылатские холмы», офисно-выставочный центр Mercedes-Benz Plaza, торгово-развлекательный центр «Гудзон» и другие здания.

Распоряжение о строительстве в Омске нового ледового дворца взамен старого, которого было решено снести, было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в конце апреля текущего года. Изначально планировалось, что проект на паритетных началах профинансируют федеральный бюджет и «Газпром нефть», предполагаемые инвестиции составили 10 млрд рублей. Новое спортсооружение должно выполнить две задачи: помочь в проведении в Омске части матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и вернуть хоккейный клуб «Авангард», который из-за отсутствия места для тренировок переехал в Балашиху.

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