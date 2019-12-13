Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которые освободят обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ при получении компенсаций.

По словам председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, норма закона об освобождении обманутых дольщиков от подоходного налога при получении компенсаций начнет действовать с налогового периода 2019 года.

Как отметили в Госдуме, инициатива является справедливой, поскольку неправильно, что люди должны платить 13% подоходного налога при получении возмещения за свои потерянные деньги. Инициатива была выдвинута в прошлом месяце председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы РФ от Новосибирской области (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что всякая помощь государства пострадавшим должна освобождаться от уплаты НДФЛ.

«Долгое время государство отказывалось признавать свою ответственность в появлении проблемы обманутых дольщиков: считалось, что всякий жилищный недострой относится к сфере частного спора гражданина с недобросовестным застройщиком. Многочисленные митинги и голодовки обманутых дольщиков сдвинули решение вопроса с мертвой точки, а владельцы недостроенного жилья получили возможность вернуть вложенные средства с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Только в текущем году федеральный центр выделил на эти цели 16 млрд рублей, — отметил Дмитрий Савельев. — Однако процедура выплаты компенсаций выявила существенную проблему: с получаемых сумм взимается подоходный налог, что я считаю в корне неверным. По моему мнению, любые компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, преступного умысла или чьей-то халатности, не должны облагаться НДФЛ. Это обеспечит соблюдение принципа справедливости для людей, которые и без того понесли определённые материальные и моральные потери».

Также, по словам Вячеслава Володина, на рассмотрении Государственной думы на текущий момент находится законопроект, предусматривающий повышение прозрачности деятельности застройщиков и устанавливающий право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда — вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд. Кроме того, законопроект создает дополнительные механизмы защиты членов ЖСК.

Напомним, что компенсации обманутым дольщикам в России начали выплачиваться с 1 декабря этого года. Так, в ноябре стало известно, что дольщики крупной строительной компании-банкрота в Красноярске получат из бюджета 3 млрд. рублей. «Континент Сибирь» писал и о том, что создаваемая в настоящее время в Новосибирской области публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в ближайшие годы получит более 3 млрд. рублей на достройку проблемных объектов.

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